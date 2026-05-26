В Карагандинская область начали служебную проверку после истории со студентами, которых, по словам родственников, сотрудники военкомата забрали сразу после защиты дипломов.

Резонанс вызвало видеообращение сестры одного из выпускников Карагандинский технический университет. Девушка рассказала, что 23 мая студентов после защиты дипломных работ якобы не выпустили из аудитории и прямо там вручили повестки. При этом, по ее словам, в документах было указано, что молодые люди должны были явиться в военкомат к 9:00, хотя сами повестки им выдали уже после 10 утра. Затем студентов отвезли на медицинскую комиссию.

Она также утверждает, что у ее брата отсрочка действовала до 1 июля, поскольку обучение официально еще не завершилось, а сам выпускник планировал поступать в магистратуру.

Кроме того, девушка заявила о грубом обращении со стороны сотрудников военкомата. По ее словам, призывникам угрожали отправкой в другие регионы, а во время медкомиссии ее брату якобы намеренно занизили рост.

Как рассказала сестра студента, после обращений в военную прокуратуру, Министерство обороны Республики Казахстан и полицию ее брата, а также еще нескольких молодых людей, отпустили спустя более суток.

Позже в призывной комиссии Карагандинской области сообщили о начале служебной проверки. Там намерены выяснить, были ли во время призывных мероприятий допущены нарушения закона или превышение полномочий. В случае подтверждения нарушений виновных пообещали привлечь к ответственности.