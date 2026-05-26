Заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева отметила значимость проекта Almaty Superski для развития туристической отрасли Казахстана с учетом современных требований к безопасности, экологичности и качеству инфраструктуры.

Аида Балаева подчеркнула, что сегодня туризм становится одной из стратегически важных отраслей экономики, влияющей на занятость, развитие малого и среднего бизнеса, инвестиции, сервис и международный имидж страны. В 2024 году Казахстан посетило 15,3 млн человек, а число внутренних туристов составило 10,5 млн человек, что на 900 тысяч больше, чем годом ранее. Такие цифры свидетельствуют о том, что туризм становится реальной точкой роста экономики и одним из инструментов продвижения страны в мире.



Особый интерес в последние годы вызывает природный, экологический и горный туризм. Только в 2024 году национальные парки Казахстана посетили 2,8 млн человек, что на 18% больше по сравнению с 2023 годом.

- Если раньше такой отдых чаще выбирали подготовленные туристы и любители горнолыжного спорта, то сегодня природные территории становятся местом массового посещения. Люди едут туда семьями, с детьми, на выходные, для пеших маршрутов, активного отдыха и коротких поездок на природу,- отметила Аида Балаева.

