Рассказываем, почему Рыбы, Овен и Стрелец - самые доверчивые знаки зодиака. Астрологи объяснили, как слепая вера в людей мешает им в жизни, почему они игнорируют "красные флаги" в отношениях и как им защитить себя от манипуляторов.

Пока одни люди перепроверяют каждое слово и годами присматриваются к окружению, другие идут по жизни с открытым сердцем, регулярно попадая в ловушки собственной наивности. По мнению экспертов Mixnews, три представителя зодиакального круга патологически склонны верить окружающим на слово.

Эта черта характера часто приносит им болезненные разочарования, но одновременно спасает от превращения в чёрствых циников.

Рыбы занимают первое место в этом списке, так как буквально созданы для того, чтобы искать оправдания чужим эгоистичным поступкам и мастерски игнорировать "красные флаги" в отношениях. Они обладают колоссальным запасом сострадания, готовы помогать без каких-либо ответных гарантий, а после предательства искренне верят, что обидчик просто оступился или запутался.

Овен только на первый взгляд кажется жёстким и пробивным, но за внешней броней скрывается детская непосредственность, из-за которой он сначала делает, а потом думает. Влюбляясь или загораясь новой идеей, этот знак бросается в омут с головой, полностью отключает скепсис и часто оказывается втянут в сомнительные авантюры, хотя после провалов восстанавливается на удивление быстро.

Стрелец замыкает тройку как неисправимый идеалист, чья доверчивость подпитывается абсолютным и порой слепым оптимизмом. Когда он увлечен масштабным проектом, то охотно верит любым обещаниям, переоценивает возможности партнеров и рассчитывает на помощь, которая в итоге не приходит, но даже после громких неудач моментально переключается на новые цели с верой в счастливый случай.

Помните, что подобные звёздные рейтинги носят исключительно развлекательный характер и описывают лишь самые общие архетипы поведения. Реальные мотивы человека, его проницательность и умение разбираться в людях всегда зависят от личного жизненного опыта, а не от даты рождения в календаре.