В регионах ожидаются шквальный ветер до 20 м/с, грозовые дожди, жара до 32 градусов и сильные пыльные бури.

По данным РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области 26 мая ожидаются грозовые дожди. Они начнутся ночью на западе, а днём охватят северную и южную части региона вместе с Уральском. Возможны порывы ветра до 20 м/с при сохраняющейся высокой пожарной опасности. Температура ночью составит +11...+13 °C, днём - до +25...+27 °C.

В Атырауской области днём местами пройдут дожди с грозами. В Атырау ожидается пыльная буря с порывами ветра до 15-18 м/с (по области - до 20 м/с). В регионе также сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Температура ночью составит +16...+18 °C, днём - около +30...+32 °C.

В Мангистауской области 26 мая прогнозируют переменную облачность без осадков и ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с. В Актау температура ночью составит +16...+18 °C, днём - до +21...+23 °C.

В Актюбинской области во второй половине дня возможны локальные грозы и небольшие дожди на северо-западе. Порывы ветра в центре и на севере региона достигнут 15 м/с. В Актобе осадков не ожидается. Температура ночью составит +13...+15 °C, днём - около +30...+32 °C.