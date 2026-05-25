27-29 мая по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит Президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.
28 мая с участием глав государств - членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум. 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.