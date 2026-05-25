Казахстанцев предупредили о новой схеме фишинга под видом уведомлений от дорожной полиции.

В Казахстане зафиксирована волна мошеннических рассылок, маскирующихся под официальные уведомления о дорожных штрафах. Как сообщает портал Polisia.kz, злоумышленники отправляют сообщения с заголовком "ҚР Жол полициясы департаменті" и требуют срочно оплатить задолженность. Полиция предупреждает: цель этой схемы - получить доступ к личным данным граждан и похитить деньги с их банковских счетов.

Опасность заключается в фишинговых ссылках, которые прикреплены к таким SMS. При переходе по ним пользователь попадает на сомнительный интернет-ресурс, визуально похожий на государственный сервис, где его просят ввести реквизиты банковской карты.

Правоохранительные органы призывают граждан доверять только официальным источникам и напоминают, что проверить реальное наличие административных штрафов в Казахстане можно всего тремя безопасными способами:

На портале правовой статистики qamqor.gov.kz;

В личном кабинете на сайте электронного правительства eGov.kz;

В официальных мобильных приложениях банков второго уровня.

При получении любых подозрительных SMS полиция рекомендует сразу их игнорировать, ни в коем случае не переходить по неизвестным ссылкам и сообщать о попытках обмана в правоохранительные органы.