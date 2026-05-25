В МВД предупредили казахстанцев об уголовной ответственности за продажу аккаунтов и SIM-карт.

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам и особенно к родителям подростков из-за новой опасной схемы кибермошенников. По данным ведомства, злоумышленники массово скупают у несовершеннолетних активированные SIM-карты и доступы к соцсетям, чтобы затем использовать их для обмана людей.

В полиции подчеркнули, что такое соучастие автоматически превращает подростков в пособников преступлений.

- Регистрируются случаи, когда несовершеннолетние лица с целью материальной выгоды по просьбе третьих лиц из социальных сетей и мессенджеров активируют sim-карты, регистрируют их в социальных сетях и мессенджерах и передают их третьим лицам. Впоследствии мошенники используют данные аккаунты для осуществления мошеннических звонков нашим гражданам. Активация аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах может быть инструментом для совершения мошенничества и других противоправных действий. Подобные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан квалифицируются в качестве пособничества в совершении преступления, - отметил начальник управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов.

В МВД призвали: