В этом году участились случаи жалоб потребителей на автосалоны.

Покупка автомобиля в автосалоне - крупное событие, которое, увы, не всегда приносит радость. Как в департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО, жалобы на уральские автосалоны поступают к ним ежегодно. Чаще всего горожане сетуют на заводской брак и сомнительное качество новеньких машин.

Однако в 2026 году к техническим проблемам добавилась еще одна: автосалоны стали массово игнорировать официальные претензии своих клиентов. Покупатели пытаются решить вопросы мирным путем, но натыкаются на стену молчания.

В ведомстве напомнили, закон на стороне потребителя. Согласно статье 42-4 Закона РК «О защите прав потребителей», любой гражданин, столкнувшийся с браком, имеет полное право направить продавцу официальную претензию. Сделать это можно тремя способами:

Вручить лично в руки (нарочно);

Отправить заказным письмом с уведомлением о вручении;

Написать на официальную электронную почту автосалона.

С момента получения такого письма у бизнеса включается счетчик, закон обязывает автосалон предоставить письменный ответ в течение 10 календарных дней. Но уральские дилеры попросту оставляли претензии без ответа, что юридически приравнивается к незаконному отказу.

-Только за апрель 2026 года Департамент возбудил административные дела в отношении сразу четырех автосалонов Уральска. Представители малого и среднего бизнеса понесли наказание за нарушение прав потребителей, их привлекли к ответственности и наказали штрафами по статье 190 КоАП РК, - рассказали в ведомстве.

Чтобы подобные инциденты не повторялись, специалисты уполномоченного органа не ограничились штрафами и провели разъяснительную работу с руководством автосалонов.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО еще раз подчеркнули: законные сроки рассмотрения претензий - это не рекомендация, а обязанность каждого предпринимателя.