Казахстанские операторы связи больше не смогут использовать автоматический дозвон, чтобы сообщать абонентам о пропущенных звонках. О решении проблемы сообщил в своём Telegram-канале депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов. По его словам, профильное министерство поддержало инициативу депутатов и уже меняет действующие регламенты.
Ранее мажилисмены жёстко критиковали практику, когда телефонные роботы сотовых компаний буквально штурмовали абонентов навязчивыми повторными вызовами. Теперь этот вопрос будет решён на нормативном уровне.
- На пленарном заседании Мажилиса и на заседании Комитета поднимал перед министром вопрос автодозвона, инициировали поправки в закон. Есть результат.
Сейчас вносятся изменения в Правила оказания услуг связи. Согласно новым нормам, уведомления о пропущенных звонках будут приходить абонентам исключительно в виде SMS-сообщений. Никаких навязчивых повторных звонков от роботов.
Кроме того, в рамках законопроекта рассматриваются специальные поправки, запрещающие генерацию неразрешенного трафика, - говорится в сообщении.