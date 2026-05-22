Согласно новым нормам, уведомления о пропущенных звонках будут приходить абонентам исключительно в виде SMS-сообщений.

Казахстанские операторы связи больше не смогут использовать автоматический дозвон, чтобы сообщать абонентам о пропущенных звонках. О решении проблемы сообщил в своём Telegram-канале депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов. По его словам, профильное министерство поддержало инициативу депутатов и уже меняет действующие регламенты.

Ранее мажилисмены жёстко критиковали практику, когда телефонные роботы сотовых компаний буквально штурмовали абонентов навязчивыми повторными вызовами. Теперь этот вопрос будет решён на нормативном уровне.