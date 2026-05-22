Бизнесмены просят президента Казахстана оградить их от преследований и защитить бизнес, сообщает vera.kz

Возле здания прокуратуры города Шымкента собрались владельцы металлургического завода «Синь Юань Стиль» и китайские бизнесмены. Они решили надзорному органу поведать о том, какому преследованию подверглись за последние две недели.

Проблемы на предприятии «Синь Юань Стиль» начались после визита сотрудников УБОП департамента полиции Шымкента. 6 мая силовики ворвались на завод и задержали 80 граждан Китая. Без рабочих и контроля остались индукционные печи, подстанция, газовая установка и производственная линия, рассказывают бизнесмены. Убытки на предприятии еще подсчитывают, ведь им пришлось оперативно останавливать оборудование, чтобы избежать аварий. Предприниматели подозревают акимат города в саботаже предприятия.

В полиции Шымкента заявили, что на заводе проводили проверочные мероприятия, так как к ним поступило по каналу «102» сообщение о том, что там незаконно удерживали иностранного гражданина. Этот факт не подтвердился, но в ходе проверки, сообщают в ДП, были выявлены иностранцы, у которых не было документов, подтверждающих законность их пребывания в Казахстане. В приемник-распределитель поместили тех, у кого не было документов исключительно для установления личности. Среди задержанных оказались два китайских инвестора, которые собирались вложить 30 млн долларов в развитие и расширение мощностей металлургического завода. Теперь владельцы предприятия переживают, что потенциальные партнеры могут передумать.

«В ходе проверки на территории предприятия были установлены иностранные граждане, у части которых отсутствовали документы, подтверждающие законность пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан.

По выявленным фактам сотрудниками полиции приняты меры в соответствии с действующим миграционным законодательством Республики Казахстан. Собранные материалы направлены в специализированный межрайонный суд по административным делам города Шымкента. Кроме того, иностранные граждане, не имевшие при себе документов, удостоверяющих личность, помещены в приемник-распределитель исключительно для установления личности и принятия предусмотренных законом процессуальных решений», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

В полиции подчеркнули, что предприятие не преследовали, а информации об аресте инвесторов не соответствует действительности. На видео, которое граждане Китая записали около городской прокуратуры, два бизнесмена из Китая рассказали свои истории. Говорят, что приехали в Шымкент, чтобы вложить средства в развитие завода, но возмущены тем, что время пришлось проводить под арестом.

«Меня пригласили на завод, чтобы профинансировать расширение. Моя компания в Китае готова была вложить 30 млн долларов. Я не понимаю, почему со мной произошла такая ситуация. Я приехал в Казахстан по безвизовому режиму, у меня есть право находиться на территории Казахстана. Сотрудники полиции проникли на завод, меня увезли в непонятном направлении, забрали паспорт. Меня продержали в спецприемнике и до сих пор не вернули мой паспорт. А ведь у меня проходят сроки безвизового режима. Если я просрочу, то кто будет отвечать за это? Мы приехали по программе «Один пояс – один путь». Мы приехали инвестировать в Казахстан, а такая ситуация меня огорчает, ведь это повлияет на других инвесторов», — сказал инвестор .

Второй бизнесмен из Китая Оон Чен, вообще, имеет визу С-5, зарегистрировал здесь компанию, но все равно остался без паспорта и в спецприемнике. Теперь он просит вернуть ему документ, потому что ему нужно ехать на родину на лечение.

«У меня официально инвесторская виза. Я тоже хотел инвестировать в завод «Синь Юань Стиль», но меня задержали. В полиции забрали мой паспорт и не возвращают его, а мне нужно уезжать, как можно быстрее», — говорит ООн Чен

Бизнесмены попросили главу страны взять на контроль ситуацию вокруг их предприятия и обеспечить проведение расследования, в ходе которого будут установлены те лица, по чьей вине была временно парализована работа металлургического завода. Китайские инвесторы подозревают, что «полиция действовала по указанию третьих лиц и сознательно содействовала проведению незаконных мероприятий». В полиции же настаивают на законных основаниях проведения оперативных мероприятий. На данный час были отпущены все сотрудники, которые находились под арестом. Однако, документы, по данным владельцев завода, возвращены еще не всем.

По поводу инцидента, произошедшего 6 мая, у нас есть все основания полагать, что данное событие было намеренно спланировано. Есть веские основания подозревать, что местная полиция действовала по указанию третьих лиц и сознательно содействовала проведению незаконных мероприятий. Ниже изложены конкретные сомнения и факты нарушений закона:

Во‑первых, поводом к делу послужил анонимный звонок, источник которого неизвестен, информация вызывает сомнения и не имеет никаких реальных оснований для предъявления обвинений.

Во‑вторых, уполномоченные органы только на основании этого анонимного сообщения организовали массовое задержание не причастных к делу китайских граждан. Без санкции прокуратуры и суда, а также без каких‑либо доказательств вины осуществлялось необоснованное содержание под стражей китайских граждан.

В‑третьих, во время допросов не предоставлялись услуги адвоката и переводчика, людей незаконно принуждали давать показания, что является незаконным сбором доказательств.

В‑четвертых, указанные незаконные задержания и допросы напрямую нарушили нормальную работу нашего предприятия, серьезно помешали планам по увеличению уставного капитала, расширению и модернизации производства и причинили значительные экономические убытки.

Источник: vera.kz