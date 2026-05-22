Причиной стал отказ в выдаче тела умершего родственника.

В Демократической Республике Конго (ДРК) группа протестующих напала на медицинский центр для пациентов с Эболой и подожгла две больничные палатки, сообщает CNN.

Беспорядки в провинции Итури вспыхнули после того, как родственники умершего от вируса молодого человека попытались силой забрать его тело. Органы здравоохранения ответили отказом, поскольку погибшие остаются крайне заразными, а процедура погребения должна строго контролироваться специалистами.

В правительстве ДРК заявили, что инцидент демонстрирует опасность дезинформации, так как многие местные жители до сих пор отрицают существование вируса.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже признала текущую вспышку в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. На данный момент в регионе зафиксировано не менее 160 смертей с подозрением на заболевание, а также десятки новых подтвержденных случаев.

В Министерстве здравоохранения Казахстана уточнили, что данная вспышка вызвана редкой разновидностью вируса - штаммом Bundibugyo. Против него в мире пока не существует специфического лечения или вакцины.

В связи с этим ведомство официально обратилось к казахстанцам, планирующим зарубежные поездки, с предупреждением о необходимости соблюдать меры предосторожности.