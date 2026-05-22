В предстоящие выходные в районе спортзала частично ограничат движение автотранспорта. Это связано с ремонтом теплосетей.

Как сообщили в городском акимате, капитальный ремонт тепловых сетей будут проводить специалисты АО "Жайыктеплоэнерго". В связи с этим с 09:00 субботы, 23 мая, до 22:00 воскресенья, 24 мая, будет полностью перекрыто движение автотранспорта по улицам Айтиева и Победы.

В районе остановки "Спортзал" временно закроют для проезда одну сторону дороги.

Изменения коснутся только тех автобусов, которые едут из центра города в сторону 10-го микрорайона. В обратном направлении (в сторону центра) общественный транспорт будет курсировать без изменений, по своим привычным схемам.

В субботу и воскресенье маршруты №1 и №22 будут объезжать перекрытый участок следующим образом:

Маршрут №1 (из города): проспект Абая ➡️ улица Курмангазы ➡️ улица М. Маметовой ➡️ улица Герольда Бельгера ➡️ проспект Абулхаир хана ➡️ далее по обычному маршруту.

Маршрут №22 (из города): проспект Н. Назарбаева ➡️ проспект Абая ➡️ улица Курмангазы ➡️ улица М. Маметовой ➡️ улица Герольда Бельгера ➡️ проспект Абулхаир хана ➡️ далее по обычному маршруту.

Горожан и автовладельцев просят заранее планировать свой маршрут передвижения с учетом временных ограничений.