Выйти на след подозреваемого криминалистам помогли отпечатки пальцев, изъятые с места преступления ещё в 2007 году и сохранённые в базе данных.

Полицейские Акмолинской области раскрыли кражу денежных средств, совершенную в ноябре 2007 года в городе Атбасар, сообщает Polisia.kz.

Выйти на след подозреваемого удалось благодаря дактилоскопической базе данных, в которой почти 20 лет хранились изъятые с места преступления улики.

Жертвой ограбления в 2007 году стал глава местного крестьянского хозяйства - из его машины, стоявшей в гараже, похитили 300 тысяч тенге.

Тогда раскрыть дело по горячим следам не удалось, однако криминалисты зафиксировали и внесли в базу отпечатки пальцев злоумышленника.

Весной 2026 года в поле зрения оперативников попал местный житель, задержанный по подозрению в наркопреступлении. При обязательной процедуре снятия отпечатков пальцев система выдала стопроцентное совпадение со следами из дела 19-летней давности.

Задержанный уже дал признательные показания, полиция проверяет его причастность к аналогичным эпизодам.