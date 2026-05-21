Депутаты Мажилиса взяли в работу пакет законопроектов о проведении масштабной уголовной и административной амнистии. Этот шаг приурочен к принятию новой Конституции Казахстана на республиканском референдуме. Вместе с основным документом парламентарии рассмотрят поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и закон об исполнительном производстве.
Парламентарии планируют утвердить закон в ускоренном режиме - до завершения текущей сессии и ухода на летние каникулы. Разработчики документов подчёркивают, что главная цель инициативы - проявление гуманности со стороны государства.
- Законопроекты подготовлены в связи с объявлением Главой государства уголовной и административной амнистии по случаю принятия новой Конституции на республиканском референдуме. Проектами предлагается в рамках уголовной амнистии освобождение от ответственности за уголовные проступки и преступления небольшой или средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо при полном возмещении, сокращение сроков наказания по тяжким и особо тяжким преступлениям при условии полного возмещения ущерба, - пояснила депутат Мажилиса Снежанна Имашева.
Под административную амнистию попадёт широкий круг лиц: рядовые граждане Казахстана, представители бизнеса, частные нотариусы, адвокаты, а также лица со статусом кандаса.
По предварительным оценкам, общая сумма прощённых обязательств составит несколько миллиардов тенге. Списанию подлежат как сами неоплаченные к моменту старта амнистии штрафы, так и начисленные по ним пени.
Около 90% от всего объёма списываемых задолженностей приходится на взыскания, выписанные органами внутренних дел. В большинстве своём это штрафы за нарушение правил дорожного движения. Однако под обнуление попадут далеко не все водители.
Что спишут: штрафы за непристёгнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона во время управления автомобилем.
Что заплатить придётся: взыскания за грубые нарушения, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью окружающих. В этот список входят превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Депутаты указывают на уникальность готовящихся правовых норм, которые должны ощутимо снизить финансовое давление на казахстанские семьи.
- Амнистия направлена на гуманизацию правонарушений, не представляющих угрозы безопасности граждан и государства. <...> Административная амнистия проводится впервые. Это такой наш первый опыт - избавить от штрафов и немного снизить нагрузку на граждан, - заключила Имашева.