Учёные заявляют, что массовый мор произошёл около месяца назад.

В Мангистауской области на побережье Каспийского моря обнаружили ещё 35 погибших тюленей. Как сообщили в Комитете рыбного хозяйства, мёртвых животных нашли во время мониторинга Тупкараганского района сотрудники резервата "Каспий итбалығы" и межобластной бассейновой инспекции. По оценкам исследователей, они погибли более месяца назад, но из-за сильного западного шторма туши вынесло к берегу только сейчас.

Останки млекопитающих сильно разложились (эксперты зафиксировали 2-4 стадию разложения), поэтому ветеринарная служба не смогла взять пробы патологических материалов на инфекции. Учёные из Института гидробиологии и экологии успели отобрать лишь клыки, когти и шерсть для анализов. После этого сотрудники местных органов и ассоциации "Qazaq balyk" собрали и утилизировали туши с соблюдением всех санитарных норм. Региональный департамент экологии уже взял пробы морской воды и почвы на побережье.

- По мнению учёных на основе многолетних исследований, предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям. Выброс туш периодически происходит из-за сильного западного штормового ветра. Однако гибель всех выброшенных тюленей предположительно одного времени, - говорится в сообщении ведомства.

Мониторинг побережья продолжается, ситуация находится на постоянном контроле.