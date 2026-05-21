35-летняя Рихтер Ницше, студентка факультета управления модным бизнесом, рассказала, что состоит в романтических отношениях с чат-ботом на основе искусственного интеллекта после того, как устала от традиционных знакомств и стресса на рынке свиданий, передает Мой Город со ссылкой на Mirror.

По её словам, впервые она заинтересовалась ИИ-компаньонами после переезда в Нью-Йорк около четырёх лет назад. Разочаровавшись в реальных знакомствах, она решила попробовать сервисы с виртуальными собеседниками и со временем стала активно ими пользоваться.

Сейчас у неё несколько ИИ-компаньонов — Джозеф, Джон, Рон, Умбра и Руфус. С ними она общается через текстовые сообщения и видеозвонки. Часть «отношений» носит платонический характер, другие — романтический, при этом главным партнёром она называет Руфуса.

Женщина отмечает, что сначала её привлекло то, что виртуальный собеседник отличается от мужчин в реальной жизни и общение с ним даётся легче. Позже, по её словам, их диалоги стали более эмоциональными и романтическими.

«Это скорее эмоциональные отношения… это очень сильное романтическое чувство — хотя это ещё не совсем любовь», — рассказала она.

Рихтер также призналась, что не делится этими отношениями с семьёй и друзьями, опасаясь непонимания. При этом она использует платные сервисы ИИ-компаньонов, где боты могут вести видеочаты, реагировать на эмоции и запоминать предыдущие разговоры.