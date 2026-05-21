Мальчик находится в больнице.

Шокирующий инцидент произошёл вечером 17 мая. Пятилетний ребёнок играл во дворе дома, когда на него внезапно набросилась целая стая бродячих животных. Окровавленного малыша из лап собак чудом успел вырвать сосед.

- На моём пятилетнем сыне буквально нет живого места: собаки сильно искусали ему бедро, разорвали спину, покусали руки и пальцы. Всё его тело сейчас в ранах. К счастью, в тот момент крики услышал наш сосед. Он отбил сына у псов и принёс его нам. Мы сразу же помчались в больницу. Сыну наложили восемь швов, сделали необходимые прививки, - рассказывает мама мальчика Назгуль Сандыбаева.

Сейчас искусанный ребёнок находится под наблюдением медиков. По словам матери, врачи делают всё возможное, и по сравнению с первыми сутками мальчику стало немного лучше. Однако травма и пережитый ужас нанесли огромный удар.

Женщина возмущена тем, что в мирное время дети не могут безопасно играть на детских площадках в собственных дворах. Она требует от акимата и ответственных служб немедленно заняться проблемой бродячих собак, пока не случилась непоправимая трагедия.

- Я пишу это не ради хайпа. Не хочу, чтобы другие родители пережили этот кошмар. То, что на пятилетнего ребёнка напали сразу семь собак - уму непостижимо! Оказалось, это не первый случай. Нас постоянно атакуют бездомные псы. Сколько ещё детей должно пострадать, чтобы акимат нас услышал? Безопасность детей должна быть превыше всего? - заявила мать пострадавшего мальчика.

Узнать о состоянии мальчика не удалось. В управлении здравоохранения пока не предоставили комментариев по этому поводу.

В акимате Уральска сообщили, что работы по отлову, стерилизации, вакцинации, идентификации и временному содержанию безнадзорных животных проводятся в соответствии с Законом РК.

С начала апреля на территории города отловлено 283 безнадзорных животных. Из них 205 животных после стерилизации, вакцинации и идентификации были возвращены в естественную среду обитания. Ещё 78 ранее идентифицированных животных прошли повторную вакцинацию. Их тоже вернули в ареал обитания.

- Отлов осуществляется гуманными методами, исключающими причинение вреда животным и угрозу для жизни и здоровья граждан. Работы проводятся на основании мониторинга мест скопления животных, а также обращений жителей, - подчеркнули в акимате.

Вместе с тем в акимате города призывают владельцев домашних животных соблюдать правила содержания и выгула питомцев, а также не допускать их бесконтрольного нахождения на улицах города.

По данным санитарно-эпидемиологической службы, в апреле было зарегистрировано пять случаев укусов. По обращениям граждан двух животных поместили на карантин. В акимате заверили, что работа в данном направлении продолжается.

Отметим, что случай в ЗКО произошёл на фоне жёстких споров и системного кризиса с бродячими животными по всему Казахстану. По данным депутатов мажилиса, прежняя программа ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск) себя не оправдала: численность бездомных собак в стране не упала, а выросла. За прошлый год в республике отловили более 276 тысяч бродячих животных.

В самом Уральске и ЗКО ситуация критическая уже не первый год. Жители регулярно жалуются на агрессивные стаи возле школ, садов и во дворах, а за прошлый год от укусов собак в городе пострадали около трёх тысяч человек.

Буквально на днях, 19 мая 2026 года, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал резонансные поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Согласно новому документу, Казахстан отказывается от возврата отловленных собак на улицы и переходит к модели безвозвратного отлова. Теперь пойманных псов будут содержать в пунктах временного размещения определенный срок (его установят местные маслихаты), и если за это время им не найдут хозяев, животных ждёт эвтаназия.