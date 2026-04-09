В новом законе эвтаназию будут применять не во всех случаях.

Депутаты приняли закон, который официально разрешает эвтаназию бездомных животных. Раньше основной подход был другим: собак отлавливали, помещали в приюты, стерилизовали, вакцинировали и выпускали обратно на улицу. Но, по мнению депутата Едила Жанбыршина, этот метод не дал результата - количество бродячих собак не уменьшилось, а, наоборот, выросло.

Например, если в 2022 году отловили около 190 тысяч собак, то к началу 2026 года - уже 276 тысяч. Поэтому к прежним мерам решили добавить эвтаназию. При этом речь не идёт о массовом усыплении всех животных.

По официальным данным, за последний год от укусов собак пострадали более 41 тысячи человек. Из них свыше 23 тысяч - из-за бездомных собак. Ещё в 2024 году был принят закон, который предусматривал отлов собак, размещение их в приютах, стерилизацию и поиск хозяев. Эвтаназию тогда разрешали только в отдельных случаях - например, если животное больное или агрессивное. Изначально хотели ввести более жёсткие меры (усыпление через 30 дней), но после протестов правила смягчили.

В новом законе эвтаназию тоже будут применять не всегда, а только в определённых ситуациях. В первую очередь - если животное опасно для людей. Причём это касается не только бездомных, но и домашних животных. Если домашняя собака напала на человека и причинила серьёзный вред, её могут усыпить. В таком случае ответственность несёт владелец, и эвтаназия становится обязательной.

Также внесли изменения в закон об ответственном обращении с животными. Теперь местные власти будут контролировать наличие чипов у домашних животных и в целом отвечать за ситуацию с бездомными животными.

Изменились и сроки содержания животных в приютах. Сначала предлагали держать их 15 дней, но в итоге сократили срок до минимум 5 дней. При этом местные власти могут его увеличить. Если у животного может быть хозяин, его могут держать до 60 дней.

За закон проголосовало большинство депутатов: трое были против, четверо воздержались.

Напомним, что в Уральске собираются строить приют для животных. Он будет рассчитан на 350 мест. Примерная стоимость будет от 50 до 70 миллионов тенге.