В Липецкой области России студент в течение двух месяцев планировал убийство собственного отца. Для этого он привлёк своего близкого друга, попросив его помочь с совершением преступления и сокрытием тела. По версии следствия, Артём нанес отцу ножевые ранения, а Дима открыл по нему огонь, передаёт Мой Город.

Как сообщает Life, 18-летний студент Липецкого технического университета Артём давно вынашивал план жестокого убийства отца. Его друг Дима согласился помочь. Молодые люди заранее приобрели оружие, переделали его под боевое и также обзавелись ножом.

В пятницу, 22 мая, около 17:00 мужчина по имени Алексей приехал за сыном в общежитие. Однако в автомобиль вместе с Артёмом сел и его друг. Примерно через 20 минут поездки в машине между ними и мужчиной произошла атака. Отец пытался сопротивляться, но Дима несколько раз выстрелил в него, а Артём нанес ножевые ранения.

После этого они вывезли тело погибшего в лес примерно в 500 метрах от дороги и оставили там же автомобиль. Дима вернулся домой, а Артём обратно в общежитие.

Во время расследования следователи допросили Диму. Он сильно нервничал и сначала пытался скрыть причастность, заявив, что был на практике в колледже. Позже он признался в содеянном. Артём был задержан чуть позже. На допросе он заявил, что не испытывает раскаяния и лишь сожалел, что план был плохо продуман и их быстро разоблачили.

В настоящее время дело рассматривается региональной прокуратурой и Следственным комитетом.

Отмечается, что подозреваемые были знакомы с детства. Они выросли в одном селе, учились в одном классе, а после школы поступили в разные учебные заведения, но продолжали общаться в свободное время.