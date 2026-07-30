В каких регионах казахстанцев чаще всего лишают водительских прав

За первые шесть месяцев 2026 года МВД направило в суды свыше пяти тысяч исков с требованием аннулировать права или приостановить их действие - поток претензий вырос почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом и установил рекорд периода по меньшей мере за 10 лет, сообщают аналитики DataHub.

На Актюбинскую область и Алматы пришелся главный объем разбирательств - по 757 исков на каждый регион. Далее идут Карагандинская (535), Павлодарская (450) и Туркестанская (435) области. При этом в Астане зафиксирован минимум: всего 13 исков.

Массовые иски связывают с проверками "серых" автошкол, работавших без обязательного лицензирования. Основных причин для лишения две: выдача прав с нарушениями регламентов и отказ водителя от обязательной пересдачи ПДД в течение двух месяцев.

Суды встают на сторону полиции почти без исключений. Из 4 251 рассмотренного дела удовлетворение получили 4 044 иска - в 95% случаев автомобилистов лишают прав.