Звонили из Казахстана, а искала полиция Кореи: КНБ накрыл крупный фальшивый колл-центр

Комитет национальной безопасности РК пресек деятельность международной мошеннической сети, действовавшей на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Операцию провели 23 июля 2026 года. Силовики задержали 14 граждан Республики Корея, которые развернули подпольные колл-центры. У себя на родине иностранцы уже находились под следствием: правоохранительные органы Южной Кореи разыскивали их за участие в организованной преступной группе, промышлявшей IT-мошенничеством.

Во время обысков в съёмных квартирах задержанных оперативники изъяли весь технический арсенал: компьютерную технику, ноутбуки и десятки сотовых телефонов, через которые велись звонки.

Сейчас участники группировки помещены в изолятор временного содержания. В ближайшее время их ждет процедура депортации на родину, где им предстоит предстать перед судом.