Известный американский путешественник Джошуа Платильеро (MegaAmerican) с 10-миллионной аудиторией приехал в Казахстан и показал столицу с головокружительного ракурса.

Популярный американский тревел-блогер Джошуа Платильеро, известный в TikTok как @megaamerican, опубликовал эффектное вирусное видео, снятое в самом сердце Астаны.

Он приехал в Казахстан в рамках специального масштабного тура для топовых зарубежных инфлюенсеров. До этого американец вместе с командой уже успел оценить природу Алматинской области и марсианские пейзажи Мангистау, а теперь добрался до столицы. Своим проводником по Казахстану гости выбрали нашего соотечественника Дастана Мухамедрахима — лучшего travel-блогера планеты по версии международной премии WIBA Awards 2026.

В новом ролике Джошуа показал Астану с высоты птичьего полета на фоне яркого заката. Видео начинается с резкого движения камеры вниз, после чего открывается панорамный вид на город. В комментариях иностранные подписчики восхитились архитектурой, а казахстанцы поблагодарили путешественника за красивый кадр.