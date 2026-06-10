Руководитель филиала финансовой пирамиды WornerBros получила реальный срок. АФМ удалось вычислить и арестовать криптокошельки мошенников с миллионами USDT.

В Кызылорде вынесли обвинительный приговор в отношении руководителя структурного подразделения крупной финансовой пирамиды WornerBros, сообщили в АФМ. Расследованием нелегальной схемы занимался региональный департамент ведомства. Мошенники выстраивали сеть, обещая людям лёгкий и быстрый заработок в интернете.

- Организатор привлекала граждан в финансовую пирамиду под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов и фильмов через платформу „WornerBros“. Участникам предлагалось зарегистрироваться на платформе по реферальной ссылке и приобрести один из VIP-пакетов стоимостью от 10 тыс. до 11 млн тенге с обещанной ежедневной прибылью до 735 тыс. тенге, - рассказали в ведомстве.

Для продвижения проекта организаторы создавали тематические группы в WhatsApp, запускали масштабную рекламу в социальных сетях и проводили личные агитационные встречи. Чтобы мотивировать вкладчиков приводить друзей и родственников, в системе была предусмотрена бонусная программа за каждого нового реферала.

В ходе расследования сотрудники АФМ вычислили замаскированные криптокошельки, через которые аккумулировались и выводились взносы обманутых граждан. С санкции суда следователям удалось заблокировать и арестовать криптоактивы организаторов на внушительную сумму - 3 млн USDT.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимую виновной и приговорил её к 5 годам лишения свободы. Кроме того, в рамках процесса были полностью удовлетворены гражданские иски 24 пострадавших вкладчиков. Сообщается, что приговор уже вступил в законную силу.