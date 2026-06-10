В казахстанских учебниках нашли более 700 ошибок и некорректных иллюстраций. Аида Балаева озвучила сроки масштабного обновления школьной литературы.

В Казахстане пересмотрят школьную литературу после обнаружения сотен "ляпов". Об этом сегодня, 10 июня 2026 года, заявила заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева.

По её словам, в последние дни от профильных издательств и обеспокоенных граждан поступает множество запросов с просьбой прояснить ситуацию вокруг масштабного обновления школьных учебников и учебно-методических комплексов (УМК).

Ситуация оказалась критической - качество текущей литературы не выдерживает критики.

- На сегодняшний день зафиксировано более 700 замечаний и ошибок различного характера. Среди них - технические, стилистические недочеты, фактологические ошибки, некорректные иллюстрации, несоответствие отдельных материалов учебным программам, использование устаревших подходов и концепций. Особую обеспокоенность вызывают случаи заимствования материалов без должной адаптации к национальному содержанию, ошибочные математические определения и решения задач, наличие произведений, не предусмотренных учебными программами, а также использование некорректных исторических интерпретаций, - констатировала Аида Балаева.

Министр подчеркнула, что корень проблемы кроется в системном игнорировании сроков переиздания. Многие книги, по которым сегодня учатся казахстанские дети, морально устарели.

- Отдельные учебные издания используются уже до девяти лет без существенного пересмотра содержания. В этих условиях своевременное обновление учебников является объективной необходимостью для обеспечения школьников качественными, актуальными и соответствующими государственным образовательным стандартам учебными материалами, - пояснила спикер.

Глава Минкультуры и информации добавила, что качество школьной учебной литературы напрямую влияет на уровень образования во всей стране, а значит - и на будущее подрастающего поколения. При этом чиновники не пытаются переложить вину на старые экспертные группы, а требуют реальной работы над ошибками.

- Учебник должен соответствовать не только формальным требованиям экспертизы, но и современным запросам государства, общества и системы образования. Подчеркну, речь не идет об отмене решений Предметно-экспертной комиссии (ПЭК), которыми ранее были одобрены эти учебники. Мы говорим об ответственности за конечный результат. Образование не терпит формального подхода. Каждый учебник, который попадает в руки ребенка, должен быть качественным, достоверным и соответствовать требованиям времени, - заявила Аида Балаева.

В этой связи Министерство просвещения РК подготовило график поэтапного изъятия старых книг и обеспечения школ новыми пересмотренными изданиями. Установлены следующие сроки:

до 30 августа 2026 года - полностью обновят учебники для 3-х и 7-х классов;

до 1 января 2027 года - переиздадут литературу для 4-х и 9-х классов;

до 1 апреля 2027 года - новые пособия получат 8-е классы.