Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева в своем обращении к президенту отметила, что является международным гроссмейстером и занимает пятое место в мировом рейтинге шахматисток, передает Мой Город.

Спортсменка рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при подготовке к турнирам и в вопросах финансирования. По её словам:

подготовка и тренировочные сборы проводились за её личный счет и средства семьи

тренеры и аналитики до сих пор не получили оплату за свою работу

из-за нехватки финансирования она не смогла полноценно подготовиться к одному из соревнований

также она сообщила о сокращении выплат и проблемах с получением ранее обещанных наград и ордена

Асаубаева подчеркнула, что продолжает представлять Казахстан на международной арене, однако просит обратить внимание на условия подготовки спортсменов и систему их поддержки.