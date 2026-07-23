Не только коррупция: на каких преступлениях чаще всего попадаются казахстанские чиновники

За январь-июнь 2026 года среди госслужащих зафиксировано 233 правонарушения (на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

За первое полугодие 2026 года в Казахстане зарегистрировали 233 уголовных правонарушения с участием государственных служащих, при этом 73% из них относятся к категории тяжких, сообщает Finprom.kz.

Аналитики напоминают, что с конца мая в стране действуют обновленные нормы Закона "О государственной службе РК", которые жестко обязывают госслужащих беречь репутацию и не допускать поступков, вызывающих резонанс в обществе.

При этом в долгосрочной динамике число уголовных дел с участием госаппарата снижается.

- С 2020 года количество уголовных правонарушений, совершенных чиновниками, сократилось почти в три раза. Если в 2020 году было зарегистрировано около 1,3 тыс. таких случаев, то в 2025 году - 431, - говорится в публикации.

За январь-июнь 2026 года зафиксировано 233 правонарушения (на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Из них 170 дел квалифицированы как тяжкие. Эксперты подчеркивают: эта статистика показывает число лиц, попавших в поле зрения следствия, и не означает, что по всем делам уже вынесены обвинительные приговоры.

Вопреки стереотипам, первое место в структуре нарушений заняли не коррупционные статьи, а преступления против собственности.

- Больше, чем коррупционных правонарушений, оказалось количество правонарушений против собственности - 106 случаев. Чаще всего госслужащие совершали растрату или присвоение чужого имущества - 71 случай. На втором месте находится мошенничество - 33 случая, - отмечают эксперты.

Также в реестре фигурируют кражи, вымогательства, экономическая контрабанда и даже организация финансовой пирамиды.

Отдельное внимание аналитики обратили на преступления против личности: за шесть месяцев их число подскочило в 2,3 раза (до 16 случаев).

- Половина таких правонарушений связана с умышленным причинением вреда здоровью, еще пять случаев - с побоями. Кроме того, один госслужащий стал подозреваемым в истязании, один - в изнасиловании и еще один - в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему, - отмечают авторы исследования.

Что касается административных проступков, то здесь показатель привлеченных к ответственности должностных лиц за последние годы, напротив, вырос: с 15,4 тысячи человек в 2020 году до 25,5 тысячи в 2025-м.

Рост "административок" специалисты связывают с тотальной цифровизацией и усилившимся контролем: мелкие проступки, за которые раньше давали лишь выговор по службе, теперь официально фиксируются и влекут за собой штрафы. В 2026 году чиновники стали меньше ошибаться в госзакупках, но чаще попадаться на воспрепятствовании проверкам, затягивании выдачи разрешений, давлении на бизнес и нарушениях экологических норм.