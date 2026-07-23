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Происшествия

В Актобе арендатор украл телевизор из съёмной квартиры

Мужчина снял жилье на сутки, а при выезде забрал с собой чужую технику.
Кристина Кобина
В Актобе арендатор украл телевизор из съёмной квартиры
Иллюстративное фото: pexels.com

Инцидент произошел в одном из съёмных апартаментов Актобе. По информации полицейских, подозреваемый арендовал квартиру на одни сутки. Однако ушел он не с пустыми руками: перед отъездом мужчина демонтировал и вынес закрепленный на стене телевизор.

- Пропажу бытовой техники хозяйка жилья обнаружила сразу после выезда квартиранта и незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Причиненный материальный ущерб женщина оценила в 70 тысяч тенге. Сотрудники полиции вышли на след подозреваемого. Им оказался житель соседней области. Задержанного доставили в отдел полиции для проведения следственных действий, - пояснили в ведомстве.

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Как выяснилось на допросе, задержанный оперативно продал похищенную технику случайным людям. Сейчас стражи порядка устанавливают местонахождение телевизора, чтобы вернуть его законной владелице. По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, а также проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

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