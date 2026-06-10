Вице-министр труда Виктория Шегай прокомментировала высокие пороги для досрочного снятия пенсионных накоплений и напомнила о роли инвестиционного дохода.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай в кулуарах Мажилиса высказалась по поводу увеличившихся порогов минимальной достаточности, которые необходимы для досрочного изъятия части пенсионных накоплений, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы журналисты обратили внимание представителя ведомства на то, что при текущих расчетах рядовому казахстанцу нужно стабильно зарабатывать около полумиллиона тенге в период с 20 до 40 лет, чтобы накопить сумму, превышающую установленный лимит.

Вице-министр в ответ призвала учитывать не только чистые отчисления с заработных плат.

- По расчетам давались разъяснения со стороны ЕНПФ и ряда экономистов, которые правильно обозначили, что сумма наших пенсионных накоплений состоит не только из взносов, которые мы вносим, но и от суммы инвестдохода, которая накапливается со временем, - заявила Виктория Шегай.

Она пояснила, что порядка 30% от общей массы сформированных накоплений граждан на сегодняшний день приходятся именно на инвестиционный доход Единого накопительного пенсионного фонда.

При этом на вопрос журналистов о том, какая именно доля казахстанцев теперь имеет реальную возможность воспользоваться своими деньгами сверх обновленного порога достаточности, чиновница ответить затруднилась.