МВД РК обратилось к администрации и собственникам развлекательных заведений, напомнив им о строгой ответственности за распространение запрещенных сильнодействующих веществ. Как сообщает ведомственный сайт Polisia.kz, с 1 января текущего года в стране вступили в силу поправки в Уголовный кодекс (статья 301 УК РК), криминализирующие нелегальный оборот таких средств. Под полный запрет попал и популярный в молодежной среде оксид азота, более известный как "веселящий газ".
В ведомстве подчеркнули, что полиция перешла к регулярным рейдам, а первые нарушители уже получают реальные и внушительные тюремные сроки.
- Комитет по противодействию наркопреступности МВД регулярно проводит рейдовые мероприятия в ночных клубах и увеселительных заведениях по выявлению и пресечению фактов распространения запрещенных веществ. С начала года по республике зарегистрировано 49 фактов с изъятием свыше 1,5 тыс. баллонов и двух автоцистерн, ликвидирован канал поставки „веселящего газа“ из соседнего государства. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела, - сообщили правоохранители.
Один из таких прецедентов уже закончился суровым судебным вердиктом: за незаконный оборот сильнодействующих веществ виновное лицо было приговорено к 8 годам лишения свободы. Руководство профильного комитета министерства призывает бизнес не испытывать судьбу ради легкой наживы.
- Предупреждаем всех граждан, в особенности владельцев и администраторов ночных развлекательных заведений, о недопустимости реализации и распространения оксида азота. Все причастные к перевозке, хранению и реализации запрещенных веществ лица будут привлечены к ответственности. Всегда помните о принципе неотвратимости наказания в отношении нарушителей закона, - отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.