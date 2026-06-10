С 1 января в Казахстане введена уголовная ответственность за оборот сильнодействующих веществ. За продажу оксида азота в развлекательных заведениях теперь можно получить реальный тюремный срок.

МВД РК обратилось к администрации и собственникам развлекательных заведений, напомнив им о строгой ответственности за распространение запрещенных сильнодействующих веществ. Как сообщает ведомственный сайт Polisia.kz, с 1 января текущего года в стране вступили в силу поправки в Уголовный кодекс (статья 301 УК РК), криминализирующие нелегальный оборот таких средств. Под полный запрет попал и популярный в молодежной среде оксид азота, более известный как "веселящий газ".

В ведомстве подчеркнули, что полиция перешла к регулярным рейдам, а первые нарушители уже получают реальные и внушительные тюремные сроки.

- Комитет по противодействию наркопреступности МВД регулярно проводит рейдовые мероприятия в ночных клубах и увеселительных заведениях по выявлению и пресечению фактов распространения запрещенных веществ. С начала года по республике зарегистрировано 49 фактов с изъятием свыше 1,5 тыс. баллонов и двух автоцистерн, ликвидирован канал поставки „веселящего газа“ из соседнего государства. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела, - сообщили правоохранители.

Один из таких прецедентов уже закончился суровым судебным вердиктом: за незаконный оборот сильнодействующих веществ виновное лицо было приговорено к 8 годам лишения свободы. Руководство профильного комитета министерства призывает бизнес не испытывать судьбу ради легкой наживы.