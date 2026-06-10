Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов оценил риски ослабления тенге и объяснил, почему летом и осенью спрос на американскую валюту традиционно растёт.

В Казахстане нет фундаментальных причин для резкого обесценивания национальной валюты в ближайшие месяцы. Об этом сегодня, 10 июня 2026 года, в кулуарах Мажилиса заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, сообщает Zakon.kz.

Представители СМИ попросили главу финрегулятора прокомментировать пессимистичные прогнозы некоторых аналитиков, которые предрекают серьёзный рост американской валюты уже этой осенью, и рассказать, к чему готовиться казахстанцам.

- Мы не прогнозируем курс, поскольку как монетарный регулятор не можем этого делать. Это неправильная подача для рынка. Что касается курса доллара, то мы не видим ни фундаментальных, ни рыночных предпосылок для его резкого роста ни летом, ни осенью. При этом мы честно признаем, что летом существует сезонность - период отпусков. Она есть и в ценах на овощи, мясо, тарифы, поскольку зимой люди больше платят за отопление. Такая же сезонность присутствует и в курсе доллара. Летом люди покупают валюту для отпусков и так далее. Кроме того, крупные компании закупают иностранное оборудование, чтобы успеть реализовать проекты в строительный сезон. Поэтому летом и осенью спрос на доллар всегда выше, - объяснил председатель Нацбанка.

Подобная динамика, по словам руководителя монетарного регулятора, повторяется из года в год: в первые месяцы после Нового года доллар обычно идёт на спад, а к середине и концу года его позиции традиционно укрепляются.

Тем не менее никаких поводов для паники и резких валютных скачков финансовые власти не видят.