В Астане сотрудники банка совместно с полицией остановили мошенническую схему, жертвой которой чуть не стала 88-летняя жительница города. Женщину уже убедили снять часть сбережений, однако благодаря бдительности работников банка удалось предотвратить потерю всех накоплений, передает Мой Город со ссылкой на ZTB.

Кассиры заметили, что пожилая клиентка выглядит встревоженной и постоянно следует указаниям по телефону, после чего сообщили о подозрительной ситуации в полицию.

По данным правоохранителей, схема была многоступенчатой. Сначала мошенники представились сотрудниками телекоммуникационной компании и под предлогом замены оборудования вошли в доверие к пенсионерке. Затем ей позвонили лжеполицейские, которые сообщили о якобы кибератаке на её счета и убедили срочно снять все деньги для их «сохранности». Женщине подробно объясняли, как упаковать наличные и передать их «уполномоченному сотруднику банка».

Пострадавшая успела снять 7 млн тенге с депозита. Злоумышленники настаивали на снятии ещё 6 млн тенге в другом отделении банка, а также средств из дома. Однако вмешательство сотрудников банка и полиции позволило остановить дальнейшие действия и сохранить все деньги пенсионерки.