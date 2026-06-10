Приём документов продлится 10 дней.

В соответствии с совместным приказом Министерства просвещения и Министерства цифрового развития Республики Казахстан прием документов в первый класс будет проводиться с 18 по 28 июня. Об этом сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

По словам руководителя отдела областного управления образования Айнагуль Жумагазиевой, процесс подачи документов упростили.

– Если ребенок обучался в группе предшкольной подготовки и продолжает учебу в том же учебном заведении, документы можно подать в бумажном виде. Для этого в школах организованы уголки самообслуживания. Родители, имеющие возможность подать документы онлайн, могут направить заявление через платформу OQU, – пояснила руководитель отдела.

По словам специалиста, после подачи заявления через платформу OQU родителям необходимо зайти в раздел "Среднее образование" на портале EGOV.KZ и выбрать услугу "Прием документов для зачисления в 1-й класс". Затем следует прикрепить необходимые электронные документы и завершить процедуру подачи заявления.

Для зачисления в первый класс требуются: