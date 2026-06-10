Принять участие в конкурсе могут все без исключения жители ЗКО.

В ЗКО объявили о старте творческого конкурса "Познай Западный Казахстан!". Власти ищут талантливых жителей региона, которые смогут красиво и необычно показать туристический потенциал Приуралья, его природу, исторические и культурные объекты.

По данным управления физической культуры и спорта ЗКО, принять участие в конкурсе могут все без исключения жители ЗКО. Номинаций всего две: "Лучшее фото" и "Лучшее видео".

Призовой фонд в этом году получился действительно заманчивым, причем подарки одинаковы для обеих номинаций:

1 место - новенький iPhone;

2 место - современный планшет;

3 место - крутой велосипед.

Чтобы побороться за топовые гаджеты, нужно соблюдать несколько простых правил. Для фотографов: на снимках должны быть запечатлены природные, исторические или культурные достопримечательности ЗКО. Для видеографов: принимаются ролики о туристических объектах области длительностью от 30 секунд до 2 минут.

Как подать заявку? Инструкция:

Опубликуйте свою работу в социальных сетях.

Обязательно отметьте аккаунты @TourWestKaz и @visit_aqjaiyq.

Поставьте хэштеги #VisitAQJAIYQ и #TourWestKaz.

Отправьте качественную исходную версию файла и свои контактные данные на электронную почту: [email protected].

Заявки принимаются в период с 9 по 24 июня 2026 года. Итоги конкурса будут официально объявлены 26 июня. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +7 (7112) 50-52-72, +7 (701) 851-09-86.

Празднование и вручение призов совместят с масштабным туристическим фестивалем Aqjayiq Fest, который пройдет 27 июня в рамках проекта "По следам предков". Организаторы обещают превратить фестиваль в большой семейный праздник, так что скучно не будет и обычным зрителям.

Что еще ждет гостей на "Aqjayiq Fest":

Множество интерактивных конкурсов и призов для детей и взрослых;

Знакомство с национальными видами спорта;

Яркий финальный гала-концерт с участием известных казахстанских исполнителей.

Чиновники уверяют, ЗКО полностью готова к летнему турсезону, а подобные ивенты помогут привлечь в нашу область ещё больше путешественников. Так что расчехляйте камеры, снимайте любимые места и выигрывайте призы!