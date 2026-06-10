Министерство внутренних дел развернуло масштабные рейды в приграничных регионах. Ищут автомобили с самовольно увеличенными бензобаками и закрывают подпольные СТО.

В Мангистауской, а также в Жамбылской и Туркестанской областях ввели дополнительные меры контроля для пресечения контрабанды нефтепродуктов. Как сообщает ведомственный сайт Polisia.kz, МВД РК развернуло масштабную кампанию по поиску автомобилей с самовольно увеличенными топливными баками, на которых горюче-смазочные материалы (ГСМ) тайно вывозят за пределы страны. Сейчас на 48 пограничных пунктах пропуска круглосуточно дежурят 59 постов патрульной полиции.

Параллельно оперативники начали зачистку подпольных автосервисов, которые помогают нарушителям. В приграничных районах полиция совместно с налоговыми органами проверяет станции техобслуживания, где незаконно монтируют дополнительные бензобаки без разрешительных документов. Например, в ходе одного из рейдов в селе Кордай (Жамбылская область) проверили 16 таких СТО, треть из которых работала с грубыми нарушениями - на их владельцев уже завели административные дела.

Интенсивные проверки на дорогах и СТО уже принесли первые результаты, о чём официально заявили в правоохранительных органах.

- Только за последний месяц полицейскими пресечен вывоз около 12 тонн ГСМ. Выявлено 54 автомашины с переоборудованными бензобаками. Их владельцы привлечены к административной ответственности. МВД продолжит реализацию комплекса мер, обеспечивающих экономическую безопасность государства, в том числе недопущение незаконного вывоза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов за пределы страны. Данная работа находится на контроле министра внутренних дел, - сообщили в ведомстве.

МВД усиливает меры по пресечению незаконного вывоза ГСМ и переоборудования транспортных средств