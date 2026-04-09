На обслуживание фонтанов в 2026 году из бюджета выделили 7,8 миллиона тенге.

По данным городского акимата, в 2026 году в Уральске планируют запустить 31 фонтан в 14 точках города. Открытие сезона намечено на 20 апреля, и сейчас их активно готовят к работе. Для сравнения: в прошлом году фонтанов было меньше - всего 25.

Однако главный фонтан на площади Первого Президента по-прежнему требует ремонта. Чтобы его починить, нужно составить проект, но денег на это в бюджете пока нет.

Обслуживать фонтаны будет ТОО "ЭнергоРемСервис". В 2025 году на обслуживание фонтанов было выделено 112 433 000 тенге. На 2026 год предусмотрено 7 836 255.72 тенге.

Напомним, что в 2025 году фонтанов в городе было 25 в 12 локациях. Из них в 2021 году капитально отремонтировали 14. Все фонтаны работали, кроме самого большого - на площади Первого президента.

В 2024 году сообщалось, что ремонту подлежат два фонтана - на площади Первого президента. В 2023-2024 годах обслуживало фонтаны ТОО "ЗемЭнергоСервис". Компания в 2022 году выиграла конкурс и в течение трёх лет следила за их состоянием. На эти цели из городского бюджета выделено 210,9 миллиона тенге. Средства были рассчитаны на три года.