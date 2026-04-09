В Казахстане подвели итоги мартовского ЕНТ, в котором участвовали 179 тысяч человек.

По данным Министерства науки и высшего образования РК, подавляющее большинство абитуриентов - 75% - выбрали казахский язык сдачи. На русском языке тестирование прошли 25% участников, а 157 человек сдавали экзамен на английском.

Рекордные баллы и выбор предметов

Пороговый уровень преодолели 70% участников. Средний балл по стране составил 66, а максимальный результат в 140 баллов показала Жазира Кенесова из Атырауской области. Добиться идеального результата ей помогла конвертация баллов через сертификат КАЗТЕСТ.

Топ-3 популярных комбинаций предметов возглавила "Математика-Физика" (почти 19% участников). Также в лидерах остаются будущие медики (16,5%) и творческие специальности (10,3%).

Апелляции и неточности в тестах

Процедура обжалования результатов в этом году была особенно активной: абитуриенты подали более 31 тысячи апелляций. В ходе разбирательств комиссия признала некорректными 17 уникальных тестовых заданий. Благодаря этому часть выпускников смогла доказать свою правоту и повысить итоговый балл.

Напомним, что подать апелляцию по содержанию можно в течение 30 минут после экзамена, а по техническим причинам - прямо во время теста.

Нарушения и видеоконтроль до октября

Для 264 человек экзамен закончился аннулированием результатов. 130 абитуриентов поймали на попытке пронести смартфоны и шпаргалки ещё на входе, а 134 человека удалили из аудиторий во время тестирования.

Важно учитывать: проверка продолжается. Видеозаписи всех экзаменов будут анализировать до 31 октября 2026 года. Если на кадрах обнаружат нарушения, студента могут отчислить из вуза даже спустя полгода после начала учёбы.