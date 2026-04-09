Суд признал его виновным.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, мужчина с августа по октябрь 2025 года пас стадо из 90 овец, принадлежащее его брату. Договорённость была устной.

Со временем он начал испытывать финансовые проблемы из-за ставок в букмекерских конторах. Мужчина брал деньги в долг, но тратил их на азартные игры, и в итоге оказался в долгах.

Чтобы расплатиться, он решил продавать вверенных ему овец. С сентября по середину октября он тайно вывозил животных и сбывал их по заниженной цене. Вырученные деньги уходили на ставки и погашение долгов. Таким образом, владельцу стада причинён ущерб на 4,8 млн тенге.

В суде мужчина признал вину и рассказал, что страдает игорной зависимостью. Его брат попросил не лишать его свободы, а гражданский иск оставить без рассмотрения.

Суд признал подсудимого виновным и назначил 2 года 6 месяцев ограничения свободы без конфискации имущества.

Приговор уже вступил в законную силу.