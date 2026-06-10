Конституционный суд РК оставил в силе право КНБ ограничивать связь при угрозах безопасности, но потребовал от Правительства установить чёткие рамки.

В Казахстане норма о временном ограничении работы интернета и сотовой связи признана конституционной. Соответствующий вердикт вынес Конституционный суд после рассмотрения жалобы местного жителя. По мнению заявителя, статья закона "О связи", позволяющая отключать сеть в кризисных ситуациях, нарушает конституционные права граждан на свободу слова и получение информации.

Речь идёт о полномочиях руководства КНБ: в экстренных случаях силовики могут оперативно блокировать веб-ресурсы или приостанавливать работу сетей, если это необходимо для предотвращения тяжких преступлений или пресечения деятельности преступных групп. Закон обязывает силовиков направить официальное уведомление в Генпрокуратуру и профильные министерства в течение 24 часов после введения ограничений.

Изучив обращение, Конституционный суд не нашёл в оспариваемой норме признаков необоснованного ограничения прав казахстанцев. КС согласился, что подобные меры оправданы, если они применяются временно и только для борьбы с противоправными действиями.

Тем не менее судебный орган указал на необходимость модернизации законодательства. Кабмину рекомендовано чётко определить критерии применения блокировок и установить конкретные предельные сроки ограничений, чтобы государственные интересы не ущемляли права простых граждан.