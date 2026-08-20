Профицит торгового баланса Казахстана вырос почти в четыре раза: что это значит для экономики

Июнь стал одним из самых сильных месяцев для внешней торговли Казахстана за последнее десятилетие.

Профицит торгового баланса достиг $4,4 млрд - почти в четыре раза больше майского показателя. Основным фактором стал рост экспорта, в том числе несырьевых и обработанных товаров. Эксперты отмечают: такая динамика усиливает приток валютной выручки и создает дополнительную фундаментальную поддержку теңге.

В июне Казахстан экспортировал товаров на $9,8 млрд против $6,1 млрд месяцем ранее. Импорт за тот же период увеличился значительно умереннее - с $5,1 млрд до $5,4 млрд. В результате положительное сальдо внешней торговли достигло $4,4 млрд, тогда как в мае составляло около $1 млрд.

Профицит торгового баланса означает, что стоимость товаров, которые страна продает на внешних рынках, превышает стоимость импортируемой продукции. Для Казахстана этот показатель имеет особое значение:

- Для Казахстана это особенно важный показатель, поскольку внешняя торговля остается одним из основных источников поступления инвалюты в страну. Устойчивый профицит поддерживает платежный баланс, международные резервы и, в целом, создает более благоприятные условия для тенге, - отмечает главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.

По оценке экспертов, июньский результат стал максимальным месячным профицитом как минимум за последние десять лет. Предыдущий пик был зафиксирован в 2022 году - $3,7 млрд. Таким образом, нынешний показатель примерно на 20% превышает прежний максимум.

Принципиально важно, что увеличение профицита произошло не за счет резкого сокращения импорта, а благодаря существенному росту экспорта. Это означает увеличение потенциального объема валютной выручки, поступающей в страну. Тенденция прослеживается и по итогам первого полугодия. За январь-июнь профицит торгового баланса Казахстана достиг $8,9 млрд против $7,3 млрд годом ранее. Рост составил 21,5%. При этом $8,9 млрд - это тот объем, который Национальный банк ранее прогнозировал в качестве профицита на весь 2026 год.

Для валютного рынка это создает благоприятный фундаментальный фактор: чем выше экспортная выручка при относительно умеренном росте импорта, тем больше предложение иностранной валюты.

- Для экономики это достаточно позитивный сигнал. Более высокий экспорт увеличивает предложение валютной выручки, тогда как сравнительно умеренный импорт ограничивает встречный спрос на иностранную валюту. В совокупности это усиливает фундаментальную поддержку теңге, - говорит Рамазан Досов.

Одновременно влияют движение капитала, операции Национального банка, бюджетные потоки, сезонность, сделки крупных участников рынка, цены на нефть, курсовые ожидания и ситуация на мировых финансовых рынках.

Отдельно стоит отметить изменения в структуре внешней торговли. По данным Министерства торговли и интеграции, товарооборот несырьевых товаров Казахстана со всеми странами мира за январь-июнь 2026 года достиг $43,9 млрд. Это на 7,6%, или $3,1 млрд, больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт рос значительно быстрее импорта. За первые шесть месяцев казахстанские предприятия поставили на внешние рынки обработанных товаров на $15,2 млрд - на 17,6% больше, чем годом ранее.

- В целом, экспорт Казахстана остается стабильным и растет год к году. Сейчас экспорт и торговый баланс вышли на новую траекторию роста, в том числе на фоне более высоких цен на нефть. Для экономики это означает более высокий приток иностранной валюты и возможность наращивать потребление импорта при сохранении устойчивости курса тенге, - отмечает аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев.

Положительная динамика заметна не только в общем объеме экспорта, но и в географии поставок. Казахстанские компании увеличивают присутствие сразу на нескольких крупных и перспективных рынках. Особенно существенно вырос экспорт в Турцию: за январь-июнь он увеличился в два раза - с $950 млн до $1,91 млрд. Дополнительная экспортная выручка на этом направлении составила около $960 млн. В Великобританию поставки выросли в 2,7 раза - до $671,8 млн. Экспорт в Китай увеличился на 12,1%, достигнув $3,67 млрд.

Рост также зафиксирован на рынках Узбекистана, Франции, Афганистана и Гонконга. Это свидетельствует о расширении возможностей казахстанского бизнеса на международных рынках и диверсификации экспортных направлений.

Особенно показательна динамика за последние семь лет. В январе-июне 2019 года товарооборот несырьевых и обработанных товаров составлял $23,6 млрд, а экспорт $7,72 млрд. За январь-июнь 2026 года эти показатели достигли соответственно $43,9 млрд и $15,2 млрд. Таким образом, за семь лет товарооборот увеличился почти в 1,9 раза, а экспорт практически удвоился, прибавив около 97%. При этом текущий показатель экспорта в $15,2 млрд является максимальным значением за весь представленный период наблюдений.

Основу экспортной корзины сегодня формируют медь и медные катоды - $2,84 млрд, уран - $1,51 млрд, ферросплавы - $1,1 млрд, серебро - $781,3 млн. Среди продуктов переработки заметные объемы приходятся на подсолнечное масло - $533 млн и продукцию для кормления животных - $438 млн.

В краткосрочной перспективе рост экспорта увеличивает предложение иностранной валюты и тем самым создает более устойчивую фундаментальную базу для нацвалюты. Одновременно расширение несырьевого экспорта показывает, что казахстанские производители постепенно увеличивают свое присутствие за пределами внутреннего рынка.

Однако наиболее важен долгосрочный эффект. Если рост экспорта будет поддерживаться расширением производственных мощностей, увеличением глубины переработки и выходом казахстанских компаний на новые рынки, внешняя торговля сможет стать не только источником валютной выручки, но и одним из факторов экономической диверсификации.

Июньский профицит в $4,4 млрд в этом контексте выглядит не изолированным результатом одного месяца, а частью более широкой тенденции: за семь лет экспорт несырьевых и обработанных товаров практически удвоился, а в первом полугодии 2026 года именно экспорт обеспечил основную часть роста внешней торговли.