Казы и шужык по стандартам ISO: Казахстан предложил утвердить мировые правила для конины

Сейчас на мировом рынке отсутствуют единые нормы для такой продукции.

Казахстан выступил с инициативой разработать первый международный стандарт ISO для готовых продуктов из конины. Предложение озвучили 19 августа на Форуме по качеству мясной продукции в Астане, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции.

Сейчас на мировом рынке отсутствуют единые нормы для такой продукции. Различия в классификации, наименованиях, маркировке и критериях качества в разных странах создают серьезные барьеры для развития экспорта.

За основу будущего международного документа предлагают взять действующий ГОСТ 34921–2023 ("Продукты из конины национальные. Технические условия"). Новые правила рассчитывают распространить на казы, шужык, жал, жая, а также на копчёные и колбасные изделия из конины.

- Казахстан готов сформировать и возглавить международную рабочую группу, которая подготовит проект стандарта. Затем документ планируют обсудить со странами - производителями конины, - сообщили в ведомстве.

На заседании профильного подкомитета ISO эксперты также обсудили увеличение числа казахстанских специалистов в технических комитетах организации и партнерство с Китаем в сфере стандартизации и лабораторных испытаний. В этом году Казахстан также участвует в выборах в Совет ISO.