«Уникальные условия»: Токаев провёл заседание Совбеза по развитию отрасли редких металлов

Глава государства отметил, что Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по ресурсному и промышленному потенциалу.

Касым-Жомарт Токаев председательствовал на заседании Совета безопасности, посвящённом развитию сферы критических материалов, сообщает пресс-служба Акорды. Участники встречи обсудили освоение запасов редких и редкоземельных металлов.

Глава государства отметил, что Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по ресурсному и промышленному потенциалу. Он подчеркнул необходимость эффективного использования этих возможностей в интересах страны.

- Нынешняя ситуация в мире создает выгодные, можно сказать, уникальные условия для тех, кто обладает запасами, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что международная конкуренция за доступ к критическим материалам, имеющим стратегическое значение для высоких технологий, продолжает усиливаться. В этих реалиях Казахстану необходимо "эффективно использовать имеющийся ресурсный и промышленный потенциал, последовательно развивая собственные компетенции и производственные цепочки".

В ходе заседания кабмин отчитался о текущем положении дел в отрасли, перспективах освоения ресурсной базы, развитии глубокой переработки и существующих барьерах.