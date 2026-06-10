Ожидается неустойчивый характер погоды с осадками и сильным ветром.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, 11 июня, в Западно-Казахстанской области ожидается шквал, град, дожди и грозы. При этом в регионе сохраняется пожарная опасность. В Уральске ночью также ожидаются гроза и дождь со шквалом и градом, а скорость ветра достигнет 15-20 м/с. Температура ночью +13...+15 °C, днём +28... +30 °C.

В Атырауской области пройдут дожди с грозами. Жителей предупреждают о юго-западном ветре с порывами до 15-18 м/с. В Атырау температура ночью +19...+21 °C, днём +32...+34 °C.

В Мангистауской области и Актау в ночные часы прогнозируют дождь с грозой, а днём - небольшие осадки. Ожидается ветер до 15-20 м/с. Температура ночью +18...+20 °C, днём +27...+29 °C.

В Актюбинской области в течение суток ожидаются дожди и грозы, а порывы ветра достигнут 15-18 м/с. На юге области по-прежнему действует предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. В Актобе ночью будет сухо, а днём ожидается небольшой дождь с грозой. Температура ночью +13...+15 °C, днём +22...+24 °C.