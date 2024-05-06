На территории Уральска функционируют 25 фонтанов. Их содержанием занимается ТОО «ЗемЭнергоСервис». Компания в 2022 году выиграла конкурс и в течение трех лет следит за их состоянием. На эти цели из городского бюджета выделено 210,9 миллиона тенге. Средства рассчитаны на три года.

По данным пресс-службы городского акимата, на сегодняшний день запущены 15 фонтанов, ещё шесть фонтанов будут планируют запустить до 13 мая. Коммунальщики проводят расконсервацию, очистку чаш, проверку состояния инженерных систем, регулировку высоты струй.

Ремонту в этом году подлежат два фонтана - на площади Первого президента.