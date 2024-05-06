По инфорамации акимата Актюбинской области, единовременная социальная выплата предоставляется семьям, пострадавшим от паводка и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на основании решения местных органов власти.

- Единовременная выплата по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Актюбинской области составила на сегодня 890 миллионов 947 тысячи тенге. Ее получили 2 750 семей. В регионе пострадавшим от паводка оказывается комплексная помощь. Как сказал глава государства, жителям, пострадавшим от стихийных бедствий, будет оказана максимальная поддержка, - отметили в акимате.