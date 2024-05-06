В пресс-службе городского акимата сообщили, что с 4 мая начинается средний ремонт дорожного полотна по проспекту Назарбаева. Первым отремонтируют участок от проспекта Абая до улицы Сарайшык. С 6 мая данный участок будет временно закрыт. Весь транспорт, включая общественный будет объезжать участок по улице Ескалиева от проспекта Абая до улицы Сарайшык.

После завершения ремонта на этом участке, следующим будет временно закрыто пересечение проспекта Назарбаева и улицы Сарайшык. В городском акимате пообещали дополнительно сообщить о дате закрытия и о схеме объезда.

Водителей попросили отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.