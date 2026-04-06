Правительство утвердило масштабный план по повышению правовой грамотности населения, который включает внедрение новых образовательных программ и пересмотр учебных планов.

Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление об утверждении Плана мероприятий по разъяснению Конституции Республики Казахстан, принятой на референдуме 15 марта 2026 года. Как сообщили в пресс-службе кабмина, документ направлен на повышение правовой грамотности граждан и системную реализацию положений основного закона. План состоит из 36 мероприятий, распределенных по трём ключевым направлениям: организационные меры, информационная работа и правовое обеспечение.

В рамках организационного блока предусмотрено издание текста Конституции массовым тиражом, включая адаптированные форматы для лиц с инвалидностью, и его размещение на электронных платформах. Особое внимание уделено образовательному процессу и формированию правовой культуры у молодежи.

- План включает проведение обучающих семинаров и образовательных мероприятий, обновление содержания школьных и вузовских программ, разработку учебных курсов "Основы Конституции" и "Закон и порядок", методических материалов и детских изданий, - говорится в сообщении.

Информационно-разъяснительная часть документа предполагает запуск комплексного медиаплана и создание тематической визуальной продукции. Параллельно с этим будет проведена работа по правовому обеспечению реализации Конституции. Она включает в себя глубокий анализ действующего законодательства, а также актуализацию существующих стратегий и концепций с учетом новых положений основного закона страны для их полноценного исполнения.