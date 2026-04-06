Редакция продолжает рассказывать о том, как получить земельные участки от государства.

По данным управления земельных отношений ЗКО, каждый житель региона имеет право на бесплатные земельные участки:

для ведения личного подсобного хозяйства (включая приусадебный и полевой наделы) в сельской местности — 0,25 гектара на неорошаемых и 0,15 гектара на орошаемых землях;

для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — 0,10 гектара (10 соток);

для садоводства и дачного строительства — 0,12 гектара.

Как получить землю под личное подсобное хозяйство (ЛПХ)?

В отличие от участков под ИЖС, где люди годами стоят в очереди, очереди на ЛПХ нет. Участки выдаются сразу, если в выбранном населенном пункте есть свободная земля.

Порядок действий:

Подайте заявление через портал eGov.kz или в отделении ЦОН. Приложите схему (план) участка, который вы запрашиваете. Заявление подписывается вашей ЭЦП.

Важно: участок выдадут только в том случае, если он соответствует плану развития поселка и при наличии свободного места. За подробностями лучше обратиться в местный акимат.

Правила использования: что можно и нельзя

Землю нельзя просто "застолбить" и оставить пустующей. Её нужно использовать строго по назначению:

Приусадебный участок: здесь можно и выращивать овощи/фрукты, и построить жилой дом с хозпостройками.

Полевой надел: предназначен только для сельского хозяйства. Строить жилье на нём нельзя.

Жители сёл могут бесплатно получить под ЛПХ (дом и огород) 0,25 га на обычной земле или 0,15 га на поливной.

Можно ли продать или подарить такой участок?

Да, но не сразу. Процесс выглядит так:

Аренда: сначала землю дают во временное пользование (аренду) на период освоения. В это время вы платите небольшую арендную плату.

Собственность: когда вы освоили участок (например, построили дом или начали заниматься хозяйством), земля переходит в вашу частную собственность бесплатно .

Распоряжение: только после оформления права собственности вы можете участок продавать, дарить или передавать по наследству.

После оформления собственности вместо аренды нужно будет платить обычный земельный налог.

Напомним, чтобы получить максимальные 10 соток земли под ИЖС, нужно встать в очередь и дождаться подготовленного участка. Остальные подробности читайте в нашем материале.