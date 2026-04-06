В Казахстане расширят перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В обновленный список намерены включить биологически активные добавки (БАД), а также ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и камней. Соответствующий проект приказа Министерства торговли и интеграции размещен на портале "Открытые НПА".
Как отмечают разработчики документа, введение цифровых средств идентификации для этих категорий товаров является приоритетным направлением. Реализация проекта позволит:
сократить объёмы нелегального оборота;
повысить собираемость налогов;
создать равные конкурентные условия на рынке.
В ведомстве подчеркивают, что обязательная маркировка поможет отслеживать путь продукции от производителя до конечного потребителя. Ожидается, что принятие проекта не повлечет за собой негативных социально-экономических или правовых последствий.
Проект приказа находится на стадии публичного обсуждения до 20 апреля.