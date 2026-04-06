Соответствующий проект приказа Министерства торговли и интеграции размещен на портале "Открытые НПА".

В Казахстане расширят перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В обновленный список намерены включить биологически активные добавки (БАД), а также ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и камней. Соответствующий проект приказа Министерства торговли и интеграции размещен на портале "Открытые НПА".

Как отмечают разработчики документа, введение цифровых средств идентификации для этих категорий товаров является приоритетным направлением. Реализация проекта позволит:

сократить объёмы нелегального оборота;

повысить собираемость налогов;

создать равные конкурентные условия на рынке.

В ведомстве подчеркивают, что обязательная маркировка поможет отслеживать путь продукции от производителя до конечного потребителя. Ожидается, что принятие проекта не повлечет за собой негативных социально-экономических или правовых последствий.

Проект приказа находится на стадии публичного обсуждения до 20 апреля.