Новый одноэтажный спортивный комплекс общей площадью 481,6 м² полностью подготовлен к приему воспитанников.

В селе Коккайнар Шуского района завершилось строительство современного спортивного зала борьбы и бокса. Социальный проект, направленный на развитие массового спорта и организацию досуга молодежи, реализован в рамках обязательств по меморандуму о социальном партнерстве Группы компаний "Казахмыс".

Новый одноэтажный спортивный комплекс общей площадью 481,6 м² полностью подготовлен к приему воспитанников. Объект спроектирован с учетом актуальных стандартов безопасности и рассчитан на единовременный охват до 30 детей и подростков в смену. Каждый из залов –борьбы и бокса – рассчитан на одновременные занятия до 15 человек.

Внутреннее пространство комплекса организовано максимально функционально. Здесь предусмотрены специализированные тренировочные зоны, удобные раздевалки, душевые, санитарные узлы и кабинет для тренерского состава. На прилегающей территории обустроена парковка для посетителей, а рядом со зданием расположилась открытая площадка для занятий спортом на свежем воздухе.

Общие инвестиции в реализацию проекта составили 268,5 млн тенге. Для сельских территорий появление объектов такого уровня – это важный шаг в повышении доступности качественной спортивной инфраструктуры. Новый комплекс позволит местной молодежи регулярно тренироваться в комфортных условиях, проводить соревнования и формировать базу для подготовки будущих атлетов, не выезжая за пределы родного села.

Поддержка проекта является частью планомерной работы Группы компаний "Казахмыс" по развитию социальной инфраструктуры в регионах, где расположены предприятия компании.

Источник: t.me/kazakhmys_news