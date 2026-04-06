Главный полицейский обещал усилить работу.

3 апреля руководитель департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев встретился с жителями областного центра. В своём докладе главный полицейский региона рассказал о проделанной работе.

Общественница Алия Салиева обратилась к Оразалиеву с вопросом касательно людей, скрывающих свои лица:

- Есть закон о том, что нельзя носить вещи, которые мешают идентификации лиц. Но, несмотря на это, такие люди ходят рядом с нами, сидят в местах общественного питания, ходят в поликлиники. Я поднимала этот вопрос несколько раз и прошу обратить ваше внимание, - сказала Алия Салиева.

Арман Оразалиев заверил общественницу, что в этом направлении ведется профилактическая работа и в будущем она будет усилена.

Напомним, с 12 июля 2025 года запрещено носить балаклавы, немедицинские маски, никаб и любую другую одежду, которая скрывает лицо и мешает видеонаблюдению. Главная цель - улучшить безопасность, предотвратить правонарушения и упростить работу по установлению личности, говорят в полиции.